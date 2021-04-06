Справи Медведчука обіцяють довести до логічного завершення. Фото: liga.net

https://racurs.ua/ua/n152847-spravy-medvedchuka-do-logichnogo-zavershennya-poobicyala-dovesty-venediktova.html

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Кримінальні провадження, у яких фігурує прізвище нардепа та лідера Всеукраїнського громадського руху «Український вибір — Право народу» Віктора Медведчука, буде доведено до логічного завершення.

За наявності підстав Медведчуку підготовлять підозри. Досі проектів підозр проти нардепа главі Офісу генпрокурора не подавали. Про це 6 квітня заявила генеральний прокурор Ірина Венедіктова в ексклюзивному інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

У нас є багато проваджень, у яких фігурує це прізвище… своє логічне продовження, завершення вони знайдуть. На сьогодні матеріали, які були б проектами підозр, мені не подавали, — заявила вона.

За словами Венедіктової, слідство активно працює в різних напрямах, зокрема й щодо мережі автозаправок, щодо фактів можливого незаконного переміщення нафтопродуктів із РФ поза митним контролем і щодо ухилення від сплати податків. Крім того, розслідується діяльність «Українського вибору», де трьом учасникам громадського руху вже повідомили про підозру у сприянні окупації Криму.

Подивимося, які матеріали збере слідство за всіма провадженнями, оцінимо якість цих матеріалів, їх обґрунтованість, а потім уже ставитиметься питання щодо проекту підозри, — наголосила Венедіктова.

Нагадаємо, слідчі ДБР розслідують можливе вчинення головою політради партії ОПЗЖ Віктором Медведчуком та нардепом Тарасом Козаком державної зради.