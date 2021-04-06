Чи можна «зчитати» людину по обличчю — вчені дали відповідь. Фото: Istock

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Несподіваний зв’язок між обличчям і формою мозку вдалося виявити вченим. Нове дослідження показало, що на ранніх етапах утворення й розвитку ембріона обличчя й мозок взаємно формують один одного.

Це відбувається завдяки структурним ефектам та міжклітинній комунікації. Своє дослідження вчені представили в журналі Nature Genetics.

Міжнародна команда вчених із Великої Британії, Бельгії та Сполучених Штатів визначила 76 генетичних ділянок, що впливають на форму мозку людини й водночас на форму обличчя.

Автори дослідження застосували методологію, яку до цього використовували для виявлення генів, що визначають форму обличчя. У такий спосіб їм вдалося визначити гени, що формують передню частину голови людини. У новому дослідженні науковці взяли дані про МРТ-сканування мозку й генетичну інформацію майже 20 тис. людей із британського біобанку.

Вдалося визначити 472 місця розташування геному, які впливають на форму нашого мозку. Про 351 з них раніше ніколи не повідомлялося. На подив, ми виявили, що 76 геномних ділянок, котрі пророкують форму мозку, пов’язані й із формою обличчя, — розповіли вчені.

Під час дослідження вдалося знайти генетичні сигнали, що впливають як на мозок, так і на форму обличчя. Вони переважають у тих областях геному, які регулюють активність генів під час розвитку ембріона.

Проте генетичний зв’язок між обличчям і формою мозку ніяк не впливає на поведінкові особливості людини, а також на ризик розвитку захворювань. Тому нові дані дозволять спростувати псевдонаукові теорії про те, що обличчя може розповісти про «сутність» власника.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що вивчення нової мови спочатку підвищує мозкову активність, а згодом вона знижується в міру вдосконалення мовних знань.