Маск пояснив катастрофу ракети до Марса Starship. Фото: https://strana.ua/

https://racurs.ua/ua/n152845-mask-poyasnyv-katastrofu-rakety-do-marsa-starship-video.html

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SpaceX, приватна космічна компанія американського мільярдера Ілона Маска, знайшла причину аварії прототипу міжпланетного корабля Starship SN11.

30 березня 50-метровий SN11 злетів на висоту 10 км, як і планувалося. Але він не приземлився, а замість цього вибухнув. Виявилося, що причина аварії — паливопровід, повідомили в прес-службі компанії.

Фаза підйому, перехід у горизонтальне положення і контроль положення під час вільного падіння пройшли вдало. Відносно невеликий витік СН4 призвів до спалаху двигуна № 2, викликавши вибух в турбонасосі, — написав Ілон Маск в Twitter.

СН4 — метан — паливо для двигуна Raptor нового покоління. Вибух стався через те, що в камері згоряння було занадто багато палива, тобто і занадто високий тиск, це шкідливо для будь-якого двигуна.

Компанія вже побудувала наступний прототип Starship, відомий як SN15, і незабаром він повинен піднятися в небо.

Starship — система космічного запуску багаторазового використання, що належить до надважких ракет і розробляється американською компанією SpaceX для транспортування людей на Марс і далі, а також для їх повернення на Землю.

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