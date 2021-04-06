Маск объяснил катастрофу ракеты к Марсу Starship. Фото: https://strana.ua/

https://racurs.ua/n152845-mask-obyasnil-katastrofu-rakety-k-marsu-starship.html

Ракурс

SpaceX, частная космическая компания американского миллиардера Илона Маска, нашла причину крушения прототипа межпланетного корабля Starship SN11.

30 марта 50-метровый SN11 взлетел на высоту 10 км, как и планировалось. Но он не приземлился, а вместо этого взорвался. Оказалось, что причина аварии — топливопровод, сообщили в пресс-службе компании.

Фаза подъема, переход в горизонтальное положение и контроль положения во время свободного падения прошли хорошо. Относительно небольшая утечка СН4 привела к возгоранию двигателя № 2, вызвав взрыв в турбонасосе, — написал Илон Маск в Twitter.

СН4 — метан — топливо для двигателя Raptor нового поколения. Взрыв произошел из-за того, что в камере сгорания было слишком много топлива и, следовательно, слишком высокое давление, что губительно для любого двигателя.

Компания уже построила следующий прототип Starship, известный как SN15, и вскоре он должен подняться в небо.

Starship — система космического запуска многоразового использования, относится к сверхтяжелым ракетам и разрабатывается американской компанией SpaceX для транспортировки людей на Марс и далее, а также для их возвращения на Землю.

Ранее мы сообщали, что обломок ракеты Илона Маска упал на ферму в США. Владелец фермы обнаружил деталь размером с огромную боксерскую грушу на своем участке и сообщил о находке местному шерифу.