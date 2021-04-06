Можно ли «прочитать» человека по лицу — ученые дали ответ. Фото: IStock

https://racurs.ua/n152846-mojno-li-prochitat-cheloveka-po-licu-uchenye-dali-otvet.html

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Неожиданную связь между лицом и формой мозга удалось обнаружить ученым. Новое исследование показало, что на ранних этапах образования и развития эмбриона лицо и мозг взаимно формируют друг друга.

Это происходит при помощи как структурных эффектов, так и межклеточной коммуникации. Свое исследование ученые представили в журнале Nature Genetics.

Международная команда ученых из Великобритании, Бельгии и Соединенных Штатов определила 76 генетических участков, влияющих на форму мозга человека и в то же время на форму его лица.

Авторы исследования применили методологию, которую до этого использовали для выявления генов, определяющих форму лица. Таким образом им удалось определить различные гены, формирующие переднюю часть головы человека. В новом исследовании исследователи взяли данные о МРТ-сканировании мозга и генетическую информацию почти по 20 тыс. людей из Британского Биобанка.

Удалось определить 472 местоположения генома, которые влияют на форму нашего мозга. О 351 из них ранее никогда не сообщалось. К удивлению, мы обнаружили, что 76 геномных участков, предсказывающих форму мозга, связаны и с формой лица, — рассказали ученые.

Во время исследования удалось найти генетические сигналы, влияющие как на мозг, так и на форму лица. Они преобладают в тех областях генома, которые регулируют активность генов во время образования и развития эмбриона.

Тем не менее явная генетическая связь между лицом и формой мозга никак не влияла на поведенческие особенности человека, а также на риск развития заболеваний. Поэтому новые данные позволят опровергнуть псевдонаучные теории о том, что лицо может рассказать о «сущности» его обладателя.

Напомним, ранее мы сообщали, что изучение нового языка сначала повышает мозговую активность, которая впоследствии снижается по мере совершенствования языковых знаний.