Новый флагманский BMW X8 показали на видео

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Ракурс

Новый флагманский кроссовер компании BMW попал в объектив.

Джип X8 проходит испытания на дорогах общего пользования в Мюнхене в Германии. Благодаря видео можно понять, какие размеры и внешность будет иметь новинка. Видео в Instagram опубликовал пользователь kurt.muc.

На видео видно, что машина полностью оклеена камуфляжной пленкой. По неподтвержденным данным, X8 может получить экстравагантную компоновку передней части с разделенными фарами. Сзади у прототипа установлены временные фонари. Также на видео видны особые наклейки, которые говорят о том, что перед нами «гибридный испытательный автомобиль».

Не исключено, что джип оснастили гибридной силовой установкой на базе 4,4-литрового двигателя V8, а его мощность составит около 760 л. с. Презентация нового флагмана BMW X8 может состояться в конце 2021 года.

Напомним, немецкая компания BMW представила прототип электрического скутера Motorrad Definition CE 04. Этот двухколесный транспорт станет частью масштабного плана баварцев по электрификации модельного ряда.