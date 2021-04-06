Детали скандального задержания брата судьи Вовка раскрыл журналист

Павел Вовк. Фото: Лига

https://racurs.ua/n152854-detali-skandalnogo-zaderjaniya-brata-sudi-vovka-raskryl-jurnalist.html

Ракурс

Борьба с коррупцией в Украине продолжается — сегодня, 6 апреля, НАБУ задержало на взятке в 100 тыс. долл. родного брата главы Окружного админсуда (ОАСК) Павла Вовка.

Задержанный Юрий Зонтов организовал преступную схему передачи взяток через посредников, чтобы отвести подозрения от брата. Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов на своей странице в Facebook.

Он сообщил, что родная фамилия Павла Вовка — Зонтов, а Вовк — это фамилия его жены Светланы, которую он взял после женитьбы в 1999 году. По словам журналиста, Вовк организовал сложную систему получения взяток, которая работала на крупные суммы. При этом сам Павел Вовк лично не участвовал в передаче денег, а работал с системой посредников.

Бутусов заявляет, что Вовк неоднократно срывал операции НАБУ по документированию его взяток.

Вовк не думал, что НАБУ рискнет передавать целых 100 тыс. долларов через цепочку посредников, которую, казалось, было невозможно отследить. Представьте себе, ведь 100 тыс. можно было в процессе передачи и где-то потерять. Однако НАБУ решило рискнуть такими огромными деньгами и при этом нашло способ найти свои деньги и установить передачу Зонтову, — заявил журналист.



Отмечается, что благодаря работе в разведке, Зонтов имел возможность пользоваться официальным прикрытием и статусом государственного служащего, организовывая выезды в другие страны.

Напомним, ранее мы сообщали, что Юрия Зонтова, родного брата председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка задержало НАБУ при получении взятки 100 тыс. долл. По предварительной версии, деньги предназначались для самого Павла Вовка.