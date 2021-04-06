На взятке в 100 тыс. долл. НАБУ задержало брата главы ОАСК Павла Вовка

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Ракурс

Юрия Зонтова, родного брата председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка задержало НАБУ при получении взятки 100 тыс. долл.

По предварительной версии, деньги предназначались для самого Павла Вовка, сообщил в Телеграм журналист Сергей Лещенко.

Сейчас в помещении Окружного суда Киева детективы НАБУ якобы проводят следственные действия. Пока официальной информации силовые органы для СМИ не предоставляли. Информацию об обысках изданию «Бабель» подтвердили в антикоррупционных органах. Информацию также подтверждает «Слідство.Інфо».

Ранее в НАБУ предполагали, что брат главы ОАСК помогал ему обогащаться на сделках с ценными бумагами.

Более десяти лет Вовк возглавляет Окружной административный суд Киева. До этого он работал в прокуратуре, а также был помощником экс-депутата от «Партии регионов» Сергея Кивалова. В декларации судьи были золотые часы, монеты, марки, коллекция картин и автомобили, цена которых начинается от 20 тыс. долл.

Во время председательства Вовка в Окружном административном суде его судьи приняли несколько резонансных решений, в том числе о разблокировании Майдана Независимости в 2013 году, когда суд разрешил разобрать баррикады активистов Евромайдана, а через два дня «Беркут» пытался разогнать Майдан. Также ОАСК отменил национализацию «ПриватБанка», восстановил в должности экс-руководителя Государственной фискальной службы Романа Насирова и отстранил от должности бывшего и.о. министра здравоохранения Ульяну Супрун.

«Ракурс» 18 марта сообщал, что дело о записях в кабинетах судей Окружного административного суда Киева завершило расследовать Антикоррупционное бюро. Речь идет о попытке захвата государственной власти, препятствованию работе Высшей квалификационной комиссии судей, а также участию в преступной организации и злоупотреблении влиянием судьями ОАСК.

Следствие завершено и 17 марта подозреваемым открыли материалы для ознакомления перед направлением обвинительного акта в суд.

Среди подозреваемых — Вовк, два его заместителя, четверо судей, председатель Государственной судебной администрации Украины, двое адвокатов. Детективы считают, что они хотели захватить государственную власть установив контроль над ВККСУ, Высшим советом правосудия (ВСП).