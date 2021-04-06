На хабарі у 100 тис. дол. НАБУ затримало брата очільника ОАСК Павла Вовка

https://racurs.ua/ua/n152830-na-habari-u-100-tys-dol-nabu-zatrymalo-brata-ochilnyka-oask-pavla-vovka-zmi.html

Ракурс

Юрія Зонтова, рідного брата голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка затримало НАБУ при отриманні хабара 100 тис. дол.

За попередньою версією, гроші призначалися для самого Павла Вовка, повідомив у Телеграм журналіст Сергій Лещенко.

Наразі в приміщенні Окружного суду Києва детективи НАБУ начебто проводять слідчі дії. Поки офіційної інформації силові органи для ЗМІ не надавали. Інформацію про обшуки виданню «Бабель» підтвердили в антикорупційних органах. Інформацію також підтверджує «Слідство. Інфо».

Раніше у НАБУ припускали, що брат голови ОАСК допомагав йому збагачуватися на оборудках з цінними паперами.

Понад десять років Вовк очолює Окружний адміністративний суд Києва. До цього він працював у прокуратурі, а також був помічником ексдепутата від «Партії регіонів» Сергія Ківалова. В декларації судді були золоті годинники, монети, марки, колекція картин та автомобілі, ціна яких починається від 20 тисяч доларів.

Під час головування Вовка в Окружному адміністративному суді його судді ухвалили декілька резонансних рішень, зокрема і про розблокування Майдану Незалежності у 2013 році, коли суд дозволив розібрати барикади активістів Євромайдану, а за два дні «Беркут» намагався розігнати Майдан. Також ОАСК скасував націоналізацію «ПриватБанку», поновив на посаді екскерівника Державної фіскальної служби Романа Насірова і відсторонив від посади колишню в.о. міністра охорони здоров’я Уляну Супрун.

«Ракурс» 18 березня повідомляв, що справу про записи в кабінетах суддів Окружного адміністративного суду Києва завершило розслідувати Антикорупційне бюро. Йдеться про факти вчинення спроб захоплення державної влади, перешкоджання роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, а також участі у злочинній організації і зловживанні впливом головою і суддями ОАСК.



Слідство завершено і 17 березня підозрюваним відкрили матеріали для ознайомлення перед скеруванням обвинувального акта до суду.

Серед підозрюваних — Вовк, два його заступники, четверо суддів, голова Державної судової адміністрації України, двоє адвокатів. Детективи вважають, що вони мали на меті захопити державну владу через встановлення контролю над Вищою кваліфікаційною комісією суддів України (ВККСУ), Вищою радою правосуддя (ВРП) та створення штучних перешкод у їхній роботі.