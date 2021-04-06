Закарпатье засыпало снегом — дорожники назвали перекрытые трассы. Фото: ФБ

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Погода в Украине 6 апреля испортилась — в ночь с понедельника на вторник дороги на перевалах Закарпатья засыпало снегом.

Больше всего снега выпало на Ужокском перевале (дорога Н-13 Львов — Самбор — Ужгород), сообщили в Службе автомобильных дорог в Закарпатской области.

Из-за интенсивного снегопада временно пришлось закрывать движение для грузового транспорта по трассе М-06 Киев — Чоп от Абранского перевала до границы с Львовской областью.

По состоянию на 9.30 на горе Поп Иван Черногорский облачно, ветер западный 11 м/с, температура воздуха 7° мороза.

По прогнозам синоптиков, днем 6 апреля в Закарпатской области ожидается облачная погода, временами снег и мокрый снег, на низменности с дождем, местами значительные осадки.

В горах возможны метели. Температура воздуха 1−6° тепла, на высокогорье 4−6° мороза.

Напомним, синоптики прогнозировали ухудшение погоды в Украине 6 апреля.