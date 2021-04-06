Сніг та сильний вітер – погода в Україні 7 квітня. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n152856-snig-ta-sylnyy-viter-pogoda-v-ukrayini-7-kvitnya-karta.html

Ракурс

Погода в Україні 7 квітня прогнозується хмарна з проясненнями. У південних і східних областях країни пройдуть дощі, місцями — зливи.

У північних, центральних і західних областях очікуються дощі з мокрим снігом, на дорогах утвориться ожеледиця. Про це повідомляє український Гідрометцентр.

В північних та більшості центральних областей, у тому числі на Київщині, очікується ускладнення погодних умов: опади переважно у вигляді мокрого снігу, короткочасне утворення снігового покриву. Про це повідомляють у прес-службі ДСНС.

7 квітня у південних, східних, центральних областях пориви вітру 15−20 м/с (І рівень небезпеки, жовтий). Також у зв’язку зі снігопадами на високогір’ї Закарпатської та Івано-Франківської областей очікується значна сніголавинна небезпека.

Погода в Києві очікується з опадами — вночі мокрий сніг, вдень дощ з мокрим снігом. Вночі температура повітря складе 0−2° вище нуля, а вдень буде 2−4° тепла.

Погода в Харкові очікується з дощем. Температура повітря вночі складе від 3−5° тепла, а вдень стовпчики термометра покажуть 11−13° з позначкою плюс.

Погода в Одесі також буде дощовою. Вночі очікується 4−6° тепла, температура повітря вдень буде 11−13° вище нуля,

Погода у Львові прогнозується з мокрим снігом. Температура повітря вночі буде 0−2° морозу, а вдень — 4−6° тепла.

Погода в Карпатах буде з дощем та снігом протягом доби. Стовпчики термометрів вночі покажуть 0−2° нижче нуля, а вдень буде 4−6° з позначкою плюс.

Геомагнітна обстановка в Україні 7 квітня буде спокійною, протягом дня можливі незначні збурення.