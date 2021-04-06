Пьяные за рулем – в Раде предлагают строже наказывать нетрезвых водителей. Фото: volodymyrets.city/

https://racurs.ua/n152860-pyanye-za-rulem-v-rade-predlagaut-stroje-nakazyvat-netrezvyh-voditeley.html

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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 5321, который предусматривает усиление уголовной ответственности за ДТП с потерпевшим, совершенное водителем с признаками алкогольного или наркотического опьянения.

В частности, предлагается увеличить срок лишения свободы и лишения права управлять транспортными средствами за совершенное преступление.

Если законопроект примут, ответственность за совершение ДТП в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, а также под влиянием лекарственных средств, снижающих реакцию, составит:

если потерпевшему нанесены повреждения средней тяжести — лишение свободы до 5 лет с лишением права управлять автомобилем от 3 до 7 лет (сейчас — лишение свободы до 3 лет с лишением права управлять автомобилем от 3 до 5 лет);

если потерпевшему нанесены тяжки телесные повреждения или ДТП привело к смерти одного или нескольких лиц — лишение свободы от 7 до 12 лет с лишением права управлять автомобилем от 7 до 10 лет (сейчас срок лишения свободы зависит от тяжести повреждений и составляет от 3 до 12 лет).

Также с Уголовного процессуального кодекса Украины предлагают убрать обязанность доставить пьяного водителя, совершившего ДТП, в медучреждение для проведения медицинского осмотра.

Данный законопроект, по мнению его автора, народного депутата Владимира Арешонкова, направлен на борьбу с пьяными водителями и приведет к усилению безопасности на дорогах.