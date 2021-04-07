Курс долара падає після різкого зростання. Фото: https://pmg.ua/

https://racurs.ua/ua/n152875-kurs-dolara-vpav-pislya-rizkogo-zrostannya-infografika.html

Ракурс

Курс долара в Україні станом на 7 квітня впав на 10 копійок і становить 27,83 грн за долар.

Натомість курс євро виріс на 3 копійки й становить 32,89 грн за євро. Про це свідчать дані НБУ.

6 квітня долар знову подешевшав на міжбанку на майже 4 копійки — з 27,84/27,86 до 27,80/27,825 грн. Головною проблемою був позиційний торг між покупцями й продавцями по курсу.

НБУ на ринок не виходив. Покупці швидко побачили, що можуть диктувати свої умови через перевищення пропозиції над попитом і «тиснули» на продавців. Але продавці вже не були готові особливо знижуватися по курсу і гра в стилі «хто кого» призвела лише до компромісного невеликого просідання котирувань, — пишуть на сайті НБУ.



Слабкі результати аукціону Мінфіну з розміщення ОВДП — чиновники продали паперів лише на 1,088 млрд грн — лише загострять протистояння курсових інтересів великих гравців найближчим часом.

Нагадаємо, у березні українці продали рекордну за останні 12 місяців кількість готівкової валюти — на суму 1,71 млрд дол. США. У порівнянні з лютим продаж населенням валюти зріс на 32%.