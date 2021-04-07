Коронавірус. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n152876-insult-tryvoga-ta-depresiya-z-yavylysya-novi-neochikuvani-naslidky-koronavirusu.html

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Коронавірус у світі продовжує ширитися, а вчені стикаються з новими наслідками цієї небезпечної хвороби.

Виявилося, що в кожної третьої людини, що перехворіла на коронавірус, протягом наступних півроку виявляють психічні розлади чи порушення в роботі мозку. Відповідне дослідження опублікували в журналі The Lancet.

Повідомляється, що науковці долучили до дослідження 236 тис. 379 пацієнтів, переважно мешканців США. Під час дослідження вдалося виявити, що в 34% з них після одужання від коронавірусу діагностували неврологічні чи психіатричні розлади. Найчастіше з розладами стикалися ті хворі, які важко перенесли хворобу.

Вчені заявляють, що серед 14 психічних розладів, які вони спостерігали в постковідних пацієнтів, найпоширенішими були тривога та депресія. Також серед хворих траплялися інсульти, деменція та інші неврологічні розлади. Науковці встановили, що ці хвороби мозку чи психіатричні розлади виявлялися частіше після перенесеного COVID-19, аніж після інших респіраторних захворювань.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що науковці проаналізували різні види масок під мікроскопом, щоби визначити, які з них найкраще захищають від COVID-19. Найбільш ефективними для захисту від коронавірусу є респіраторні маски N95. Ефективно вловлюють частинки вірусу також фланелеві маски.