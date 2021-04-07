Киев будет игнорировать переговоры в Минске, надо привлекать США — Кравчук

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Переговоры о войне на Донбассе остаются заблокированными — официальный Киев не будет отправлять свою делегацию в Трехсторонней контактной группе на переговоры в Минск после завершения карантина. Такое заявление сделал глава украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук.

Экс-президент также призвал максимально привлечь к переговорам Вашингтон.

США — единственная страна, которая может поставить вопрос широкомасштабно и резко, требуя от РФ выполнения международных норм. Надо убедить США, чтобы они присоединились к конкретным действиям, связанным с организацией противодействия России и возвращением Украине ее территорий, Донбасса и Крыма, — цитирует Кравчука «РБК-Украина».

Напомним, Кравчук также назвал страну, в которую могут перенести переговоры по урегулированию войны на Донбассе. По его мнению, переговоры в формате ТКГ можно проводить в соседней Польше.

Ранее Россия пожаловалась США на «провокации» Вооруженных сил Украины на Донбассе, обвинив Киев в нарушении минских договоренностей.

Украина отвергла причастность к фейковым пропагандистским заявлениям Кремля.