Кримськотатарську мову латиницею розвиватиме Україна – Резніков. Фото: language-policy.info

https://racurs.ua/ua/n152901-krymskotatarsku-movu-latynyceu-rozvyvatyme-ukrayina-reznikov.html

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За розвиток кримськотатарської мови візьметься Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зокрема йдеться про проект концепції розвитку та популяризації кримськотатарської мови на 2022−2033 роки. Про це заявив під час засідання уряду міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

Стан кримськотатарської мови є критичним, це відзначає навіть ЮНЕСКО і про це б’ють на сполох наші вчені. Окупація Криму лише загострила цю проблему. Ця мова — величезні можливості для України, — зазначив він.

Резніков сказав, що кримськотатарська мова універсальна за своєю структурою та дозволяє розуміти усі тюркські мови.

Ми закріплюємо ідею розвитку кримськотатарської мови на основі латиниці. Про таке рішення кримські татари мріяли ще з 1991 року, — розповів він.

На його думку, розвиток мови латиницею об'єднає спільноту кримських татар у всьому світі, а також дозволить вивчати мову всім охочим.

Резніков заявив, що розвиток кримськотатарської мови в Україні — це зв’язок з Кримом, який намагається розірвати Росія.

Нагадаємо, соціологи розповіли, як українці ставляться до повернення Криму. 68% опитаних вважають, що Україна мусить використовувати всі можливості для повернення Криму до складу нашої держави.