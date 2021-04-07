КСУ став на бік чорнобильців у суперечці про розмір пенсії

https://racurs.ua/ua/n152900-ksu-stav-na-bik-chornobylciv-u-superechci-pro-rozmir-pensiyi.html

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Пенсії чорнобильцям у 2021 році доведеться переглянути завдяки рішенню Конституційного суду України від 7 квітня. Другий сенат КСУ сьогодні ухвалив перше із початку конституційної кризи рішення за скаргою щодо методики нарахування пенсії громадянам, котрі постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Автори клопотання до КСУ, яке було подане ще у 2018 році, оскаржували неконституційність окремих положень закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи», згідно з яким з 2015 року було змінено методику визначення розміру пенсій чорнобильцям. Заявники заявили про суттєве зменшення гарантованого державою мінімального розміру пенсій.

Конституційний суд погодився із позицією скаржників, — йдеться у повідомленні.



На думку авторів клопотання, після внесення змін до ст. 54 закону № 796 держава порушила зобов’язання щодо забезпечення соцзахисту громадян, відшкодування завданої шкоди за втрачене здоров’я, моральні і фізичні страждання, втрату працездатності, обмеження в реалізації своїх здібностей внаслідок дії радіації під час ліквідації Чорнобильської катастрофи.