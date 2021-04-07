КСУ поддержал чернобыльцев в споре о минимальной пенсии

https://racurs.ua/n152900-ksu-podderjal-chernobylcev-v-spore-o-minimalnoy-pensii.html

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Пенсии чернобыльцам в 2021 году придется пересмотреть благодаря решению Конституционного суда Украины от 7 апреля. Второй сенат КСУ сегодня принял первое с начала конституционного кризиса решение по жалобе на методику начисления пенсии гражданам, пострадавшим вследствие Чернобыльской катастрофы.

Авторы ходатайства в КСУ, которое было подано еще в 2018 году, оспаривали неконституционность отдельных положений закона «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы», согласно которому с 2015 года была изменена методика определения размера пенсий чернобыльцам. Заявители сообщили о существенном уменьшении гарантированного государством минимального размера пенсий.

Конституционный суд согласился с позицией истцов, — говорится в сообщении.



По мнению авторов ходатайства, после внесения изменений в ст. 54 закона № 796 государство нарушило обязательства по обеспечению соцзащиты граждан, возмещению ущерба за утраченное здоровье, моральные и физические страдания, потерю трудоспособности, ограничения в реализации своих способностей в результате воздействия радиации во время ликвидации Чернобыльской катастрофы.