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Ракурс
Покупка авто. Фото: IStock

Получить техпаспорт и номера на авто прямо в салоне смогут украинцы — как это сделать

7 апр 2021, 14:00
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Номера на машину можно получить прямо в автосалоне во время покупки. Такое новшество появится с сегодняшнего дня.

Пока данная услуга доступна не во всех автосалонах, а только в тех, кто успел зарегистрироваться в Главном сервисном центре МВД.

Предприятия, продающие новые автомобили и прошедшие регистрацию в МВД, смогут:


  • готовить документы по автомобилю для передачи их в сервисный центр МВД;
  • устанавливать личность покупателя по его документам;
  • устанавливать личность представителя покупателя и проверять его полномочия (если покупка осуществляется по доверенности);
  • передавать в МВД необходимые документы через электронную систему;
  • печатать и выдавать покупателю свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);
  • печатать и выдавать покупателю государственный номерной знак;
  • выдавать покупателю отказ в проведении регистрации, если так решит МВД.

Кабмин внес изменения в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов, утвержденный постановлением Кабмина от 07.09.1998 г. № 1388.

Учитывая то, что соответствующие изменения были внесены еще 17 февраля 2021 года, а предоставляться услуга начала только сегодня — 7 апреля 2021 года, перед поездкой в автосалон лучше уточнить, нужно ли вам будет обращаться в сервисный центр МВД или вы сможете получить номер на месте.

Источник: Ракурс


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