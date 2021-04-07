Получить техпаспорт и номера на авто прямо в салоне смогут украинцы — как это сделать

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Кабмин внес изменения в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси
автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов, утвержденный постановлением
Кабмина
№ 1388.
от 07.09.1998 г.
Покупка авто. Фото: IStock
Получить техпаспорт и номера на авто прямо в салоне смогут украинцы — как это сделатьhttps://racurs.ua/n152899-poluchit-tehpasport-i-nomera-na-avto-pryamo-v-salone-smogut-ukraincy-kak-eto-sdelat.htmlРакурс
Номера на машину можно получить прямо в автосалоне во время покупки. Такое новшество появится с сегодняшнего дня.
Пока данная услуга доступна не во всех автосалонах, а только в тех, кто успел зарегистрироваться в Главном сервисном центре МВД.
Предприятия, продающие новые автомобили и прошедшие регистрацию в МВД, смогут:
- готовить документы по автомобилю для передачи их в сервисный центр МВД;
- устанавливать личность покупателя по его документам;
- устанавливать личность представителя покупателя и проверять его полномочия (если покупка осуществляется по доверенности);
- передавать в МВД необходимые документы через электронную систему;
- печатать и выдавать покупателю свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);
- печатать и выдавать покупателю государственный номерной знак;
- выдавать покупателю отказ в проведении регистрации, если так решит МВД.
Кабмин внес изменения в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси
автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов, утвержденный постановлением
Кабмина
Учитывая то, что соответствующие изменения были внесены еще 17 февраля 2021 года, а предоставляться услуга начала только сегодня — 7 апреля 2021 года, перед поездкой в автосалон лучше уточнить, нужно ли вам будет обращаться в сервисный центр МВД или вы сможете получить номер на месте.
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