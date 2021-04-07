Получить техпаспорт и номера на авто прямо в салоне смогут украинцы — как это сделать

Покупка авто. Фото: IStock

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Номера на машину можно получить прямо в автосалоне во время покупки. Такое новшество появится с сегодняшнего дня.

Пока данная услуга доступна не во всех автосалонах, а только в тех, кто успел зарегистрироваться в Главном сервисном центре МВД.

Предприятия, продающие новые автомобили и прошедшие регистрацию в МВД, смогут:

готовить документы по автомобилю для передачи их в сервисный центр МВД;

устанавливать личность покупателя по его документам;

устанавливать личность представителя покупателя и проверять его полномочия (если покупка осуществляется по доверенности);

передавать в МВД необходимые документы через электронную систему;

печатать и выдавать покупателю свидетельство о регистрации транспортного средства (техпаспорт);

печатать и выдавать покупателю государственный номерной знак;

выдавать покупателю отказ в проведении регистрации, если так решит МВД.

Кабмин внес изменения в Порядок государственной регистрации (перерегистрации), снятия с учета автомобилей, автобусов, а также самоходных машин, сконструированных на шасси автомобилей, мотоциклов всех типов, марок и моделей, прицепов, полуприцепов, мотоколясок, других приравненных к ним транспортных средств и мопедов, утвержденный постановлением Кабмина от 07.09.1998 г. № 1388.

Учитывая то, что соответствующие изменения были внесены еще 17 февраля 2021 года, а предоставляться услуга начала только сегодня — 7 апреля 2021 года, перед поездкой в автосалон лучше уточнить, нужно ли вам будет обращаться в сервисный центр МВД или вы сможете получить номер на месте.