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Ракурс
Купівля авто. Фото: IStock

Отримати техпаспорт і номери на авто прямо в салоні зможуть українці — як це зробити

7 кві 2021, 14:00
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Номери на машину можна отримати прямо в автосалоні під час купівлі транспорту. Таке нововведення з’явиться відсьогодні.

Поки ця послуга доступна не у всіх автосалонах, а тільки в тих, хто встиг зареєструватися в Головному сервісному центрі МВС.

Підприємства, які продають нові автомобілі та пройшли реєстрацію у МВС, зможуть:


  • готувати документи щодо авто для передачі в сервісний центр МВС;
  • встановлювати особу покупця за його документами;
  • встановлювати особу представника покупця й перевіряти його повноваження (якщо покупка здійснюється за дорученням);
  • передавати у МВС необхідні документи через електронну систему;
  • друкувати і видавати покупцеві свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт);
  • друкувати і видавати покупцеві державний номерний знак;
  • видавати покупцеві відмову в проведенні реєстрації, якщо так вирішить МВС.

Кабмін вніс зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затверджений постановою Кабміну від 07.09.1998 г. № 1388.

З огляду на те, що відповідні зміни були внесені ще 17 лютого 2021 року, а надаватися послуга почала тільки сьогодні — 7 квітня 2021 року, перед поїздкою в автосалон краще уточнити, чи вам потрібно буде звертатися в сервісний центр МВС або ви зможете отримати номер на місці.

Джерело: Ракурс


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