Отримати техпаспорт і номери на авто прямо в салоні зможуть українці — як це зробити

Купівля авто. Фото: IStock

https://racurs.ua/ua/n152899-otrymaty-tehpasport-i-nomery-na-avto-pryamo-v-saloni-zmojut-ukrayinci-yak-ce-zrobyty.html

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Номери на машину можна отримати прямо в автосалоні під час купівлі транспорту. Таке нововведення з’явиться відсьогодні.

Поки ця послуга доступна не у всіх автосалонах, а тільки в тих, хто встиг зареєструватися в Головному сервісному центрі МВС.

Підприємства, які продають нові автомобілі та пройшли реєстрацію у МВС, зможуть:

готувати документи щодо авто для передачі в сервісний центр МВС;

встановлювати особу покупця за його документами;

встановлювати особу представника покупця й перевіряти його повноваження (якщо покупка здійснюється за дорученням);

передавати у МВС необхідні документи через електронну систему;

друкувати і видавати покупцеві свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (техпаспорт);

друкувати і видавати покупцеві державний номерний знак;

видавати покупцеві відмову в проведенні реєстрації, якщо так вирішить МВС.

Кабмін вніс зміни до Порядку державної реєстрації (перереєстрації), зняття з обліку автомобілів, автобусів, а також самохідних машин, сконструйованих на шасі автомобілів, мотоциклів усіх типів, марок і моделей, причепів, напівпричепів, мотоколясок, інших прирівняних до них транспортних засобів та мопедів, затверджений постановою Кабміну від 07.09.1998 г. № 1388.

З огляду на те, що відповідні зміни були внесені ще 17 лютого 2021 року, а надаватися послуга почала тільки сьогодні — 7 квітня 2021 року, перед поїздкою в автосалон краще уточнити, чи вам потрібно буде звертатися в сервісний центр МВС або ви зможете отримати номер на місці.