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Ракурс
Кличко. Фото: Цензор.нет

Ми не можемо видавати квитки всім охочим — Кличко відреагував на скарги киян

7 кві 2021, 13:43
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Спецперепустки на транспорт у Києві дістали працівники підприємств критичної інфраструктури в кількості 500 тисяч.

На думку мера Києва Віталія Кличка, такої кількості перепусток цілком достатньо. Про це він заявив під час брифінгу.

За його словами, перепуски, зокрема, видали:

  • закладам охорони здоров’я та фармацевтики — 152 тис. квитків;
  • сфері промисловості — 104 тис. квитків;
  • центральним органам виконавчої влади, державним та комунальним установам та організаціям видали 81 тис. квитків;
  • військовослужбовцям, рятувальникам, правоохоронцям, органам судової системи — 72 тис. квитків;
  • підприємствам житлово-комунального господарства — 46 тис. квитків;
  • працівникам ЗМІ видали — 4 тис. 700 спецперепусток;
  • закладам культури, релігійної та ритуальної сфери — 2 тис. 700.

Він зауважив, що Національна поліція вже затримала низку ділків, які продавали підробні спецперепустки, і закликав киян не купувати ніяких квитків в інтернеті.


Ми не можемо видати такі спецквитки всім охочим. Бо навіщо ми тоді запроваджували суворі обмеження? Ви бачили, скільки людей у понеділок намагалися потрапити в транспорт. Це всі працівники критично важливих підприємств? У мене питання! У нас локдаун, а люди продовжують поводитися, ніби все чудово й ніякої пандемії немає!, — зазначив Кличко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кличко поскаржився на переповнений громадський транспорт. Він закликав киян залишатися вдома та не користуватися громадським транспортом.

Джерело: Ракурс


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