Кличко. Фото: Цензор.нет

https://racurs.ua/ua/n152897-my-ne-mojemo-vydavaty-kvytky-vsim-ohochym-klychko-vidreaguvav-na-skargy-kyyan.html

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Спецперепустки на транспорт у Києві дістали працівники підприємств критичної інфраструктури в кількості 500 тисяч.

На думку мера Києва Віталія Кличка, такої кількості перепусток цілком достатньо. Про це він заявив під час брифінгу.

За його словами, перепуски, зокрема, видали:

закладам охорони здоров’я та фармацевтики — 152 тис. квитків;

сфері промисловості — 104 тис. квитків;

центральним органам виконавчої влади, державним та комунальним установам та організаціям видали 81 тис. квитків;

військовослужбовцям, рятувальникам, правоохоронцям, органам судової системи — 72 тис. квитків;

підприємствам житлово-комунального господарства — 46 тис. квитків;

працівникам ЗМІ видали — 4 тис. 700 спецперепусток;

закладам культури, релігійної та ритуальної сфери — 2 тис. 700.

Він зауважив, що Національна поліція вже затримала низку ділків, які продавали підробні спецперепустки, і закликав киян не купувати ніяких квитків в інтернеті.

Ми не можемо видати такі спецквитки всім охочим. Бо навіщо ми тоді запроваджували суворі обмеження? Ви бачили, скільки людей у понеділок намагалися потрапити в транспорт. Це всі працівники критично важливих підприємств? У мене питання! У нас локдаун, а люди продовжують поводитися, ніби все чудово й ніякої пандемії немає!, — зазначив Кличко.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Кличко поскаржився на переповнений громадський транспорт. Він закликав киян залишатися вдома та не користуватися громадським транспортом.