8 тис. грн для бізнесу у “червоних” зонах — Шмигаль назвав дату початку реєстрації в “Дії”

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Як отримати допомогу у 8 тис. грн для бізнесу і громадян, котрі постраждали внаслідок запровадження карантинних обмежень навесні 2021 року, розповів 7 квітня прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Під час засідання уряду він заявив, що сьогодні це рішення буде підтримано.

Уряд сьогодні схвалить рішення, яке дасть змогу запустити механізм підтримки громадян та бізнесу, які постраждали від посилених карантинних заходів у «червоних зонах», — зазначив глава Кабміну.

За його словами, виплати, як і минулого разу, здійснюватимуться автоматично після подання заявки на порталі або в застосунку «Дія».

Зареєструватися на отримання допомоги від держави у розмірі 8 тисяч гривень можна буде вже наступного тижня, — резюмував Шмигаль.

Нагадаємо, раніше Верховна Рада підтримала президентський законопроект № 5300, який передбачає забезпечення фінансової підтримки застрахованих осіб, які постраждали внаслідок дії додаткових обмежувальних протиепідемічних заходів. У ньому йдеться про 8 тис. грн виплат ФОПам та працівникам підприємств, які постраждають внаслідок запроваджених карантинних обмежень у «червоних зонах». Щоб отримати фінансову допомогу, необхідно бути платником єдиного соціального внеску в тому регіоні, де посилили карантин.

Відмовити у виплаті можуть якщо: