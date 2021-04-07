8 тыс. грн для бизнеса в «красных» зонах — когда стартует подача заявок в «Дії», назвал Шмыгаль

https://racurs.ua/n152898-8-tys-grn-dlya-biznesa-v-krasnyh-zonah-kogda-startuet-podacha-zayavok-v-diyi-soobschil.html

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Как получить помощь в 8 тыс. грн бизнесу и гражданам, пострадавшим из-за введения карантина весной 2021 года, рассказал 7 апреля премьер-министр Денис Шмыгаль. Во время заседания правительства он заявил, что сегодня это решение будет поддержано министрами.

Правительство сегодня примет решение, которое позволит запустить механизм поддержки граждан и бизнеса, пострадавших от усиленных карантинных мероприятий в «красных зонах», — отметил глава Кабмина.

По его словам, выплаты, как и в прошлый раз, будут осуществляться автоматически после подачи заявки на портале или в приложении «Дія».

Зарегистрироваться на получение помощи от государства в размере 8 тыс. грн можно будет уже на следующей неделе, — резюмировал Шмыгаль.

Напомним, ранее Верховная Рада поддержала президентский законопроект № 5300, который предусматривает обеспечение финансовой поддержки застрахованных лиц, пострадавших вследствие действия дополнительных ограничительных противоэпидемических мероприятий. Чтобы получить финансовую помощь, необходимо быть плательщиком единого социального взноса в том регионе, где усилили карантин. Заявление на получение помощи можно подать в течение 30 дней со дня введения усиленного карантина. Выплаты начнутся через 10 дней после вступления в силу закона.

Отказать в выплате могут если: