Вакцинация в Украине

https://racurs.ua/n152896-vakcinaciya-v-ukraine-stepanov-planiruet-270-tys-privivok-v-sutki-i-trebuet-6-5-mlrd-grn.html

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Вакцинацию от коронавируса в Украине обещают ускорить в правительстве. Кабмин определил минимальное количество прививок, которое должна проводить медицинская система, чтобы охватить 70% населения до конца года.

Речь идет о 6 млн прививках в месяц, или 270 тыс. в сутки без выходных. Об этом сообщил министр Максим Степанов на заседании правительства 7 апреля.

Кроме того, Минздраву необходимы дополнительные средства для закупки вакцин — примерно 6,5 млрд грн.

Можем ли мы это сделать? Да. Но только в одном случае: если к этому процессу будут привлечены все уровни государственного управления, — заявил Степанов.

Министр напомнил, что Минздрав просил в бюджете 15,1 млрд грн на закупку вакцин, но получил 4 млрд. Тогда в Раде и Кабмине решили, что при необходимости пересмотрят бюджет и найдут деньги.

Степанов озвучил новую сумму (6,5 млрд грн) с учетом новых договоренностей о поставках вакцины от COVID-19.

Напомним, что 6 апреля в правительстве заявили, что заключили рамочный контракт на 10 млн доз вакцины против COVID-19 с компанией Pfizer/BioNTech.