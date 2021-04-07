Цены на газ вырастут до рыночных — как их будут рассчитывать

Газ. Фото: IStock

https://racurs.ua/n152895-ceny-na-gaz-vyrastut-do-rynochnyh-kak-ih-budut-rasschityvat.html

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Тарифы на газ в Украине изменятся на рыночные с мая. Отныне бытовым потребителям предложат базовые годовые и коммерческие контракты на поставку газа.

Эти и другие изменения на рынке газа для населения предусмотрены постановлением Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП). Об этом сообщает BBC.

Теперь потребители смогут покупать газ по фиксированной цене, которая не будет меняться в течение года — от 1 мая текущего года до 30 апреля следующего. Эту цену поставщики газа должны обнародовать до 25 апреля. Также поставщики могут предложить потребителям коммерческие контракты, условия которых будут отличаться от базовых.

Так, базовое годовое предложение будет действовать с 1 мая по 30 апреля, независимо от того, когда сам потребитель подписал контракт. За это время поставщик не вправе изменять цену, кроме как в сторону уменьшения. Базовые годовые контракты предложат потребителям автоматически.

Сама цена газа будет «средней» и будет определяться поставщиками газа на основе форвардных контрактов, то есть контрактов, заключенных заранее, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль. По его словам, в контрактах с 1 мая украинцы увидят цены «на уровне 8 и более гривен за кубометр». Это значительно больше, чем 6,99 грн за куб, которыми с февраля по январь правительство ограничило поставщиков газа.

Напомним, ранее мы сообщали, что субсидии на газ для населения на следующий отопительный сезон в правительстве рассчитают после того, как газоснабжающие компании разработают годовые тарифные пакеты. В Министерстве социальной политики Украины сообщили, что ждут от поставщиков газа предложений ценам на годовой продукт. Он призван сгладить колебания цены в течение года.