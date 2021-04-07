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Вакцинація в Україні

Вакцинація в Україні — Степанов планує 270 тис. щеплень на добу і вимагає 6,5 млрд грн на закупівлі

7 кві 2021, 13:37
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Вакцинацію від коронавірусу в Україні обіцяють пришвидшити в уряді. Кабмін визначив мінімальну кількість щеплень, яку повинна проводити медична система, щоб охопити 70% населення до кінця року.

Йдеться про 6 млн щеплень на місяць, або 270 тис. щеплень на добу без вихідних.

Про це повідомив міністр Максим Степанов на засіданні уряду 7 квітня.

Крім того, МОЗ необхідні додаткові кошти для закупівлі вакцин — приблизно 6,5 млрд грн.

Чи можемо ми це зробити? Так. Але тільки в одному випадку: якщо до цього процесу будуть долучені всі рівні державного управління, — заявив Степанов.

Міністр нагадав, що МОЗ просило у бюджеті 15,1 млрд грн на закупівлю вакцин, але отримало 4 млрд. Тоді в Раді та кабміні вирішили, що потреби переглянуть бюджет і знайдуть гроші.


Степанов озвучив нову суму (6,5 млрд грн.) з урахуванням нових домовленостей про постачання вакцини від COVID-19.

Нагадаємо, що 6 квітня в уряді заявили, що уклали рамковий контракт на 10 млн доз вакцини проти COVID-19 з компанією Pfizer/BioNTech.

Джерело: Ракурс


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