Данілов прокоментував провал вакцинації в Україні — Що я маю вам сказати?

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Вакцинацію в Україні прокоментував під час спілкування з пресою секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Журналісти поцікавилися у чиновника темпами імунопрофілактики від коронавірусу в Україні, які нині поступаються країнам Африки.

Я вважаю його (рівень вакцинації в Україні — ред.) вкрай недостатнім… Ви так на мене дивитеся… Що я маю вам зараз сказати? Задоволених цим питанням в нашій країні сьогодні немає. Тому що вакцинація — це єдиний спосіб убезпечити наше населення, — заявив Данілов.

Він також зауважив, що країни, які мають «великі гроші і певний егоїзм», першими почали вакцинувати своїх громадян.

Ми, на жаль, не були до цього готові. Ви ж знаєте, що останніми роками відбувалося з нашою медичною системою, — цитує Данілова LB.ua.

Секретар РНБО також анонсував окреме велике засідання Ради нацбезпеки щодо медичної галузі, яке стосуватиметься не лише ситуації з пандемією коронавірусу.

Якщо ми скажемо, що винен Петро чи Максим, легше не стане… Щодня у нас помирає 2 тис. осіб, і COVID-19 серед причин не на першому місці. Засідання має показати, в якому ми стані, де наші лікарі, медичний персонал, кого ми випускаємо з вишів, — резюмував Данілов.



Також він запропонував переглянути роботу вищих навчальних закладів, які випускають непотрібних сучасному світу фахівців.

Нагадаємо, 6 квітня очільник МОЗ Максим Степанов заявив про рамкову домовленість Києва на постачання до кінця 2021 року 10 млн доз вакцини Pfizer проти COVID-19. Проте, за словами генерального директора ДП «Медзакупівлі» Арсена Жумаділова, жодна вакцина не була і не буде закуплена таким способом, оскільки рамкова угода — це попередні домовленості, а не контракт на купівлю вакцини.