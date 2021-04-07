Тупицький вдруге не прийшов на обрання запобіжного заходу – в чому причина. Фото: УП

https://racurs.ua/ua/n152892-tupyckyy-vdruge-ne-pryyshov-na-obrannya-zapobijnogo-zahodu-v-chomu-prychyna.html

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Олександр Тупицький, відсторонений голова Конституційного суду, не з’явився на обрання йому запобіжного заходу до Печерського районного суду Києва.

Як повідомив прокурор у справі Олексій Донський, Тупицький пояснив свою неявку погіршенням здоров’я його матері. Про це стало відомо з трансляції засідання суду.

На засідання з’явилися двоє його адвокатів. Вони повідомили суд, що вночі у 81-річної матері Тупицького відбулося загострення тяжкої хвороби, яка триває вже кілька років. У зв’язку з цим Тупицький поїхав до неї у Черкаси.

Сторона обвинувачення назвала такі дії Тупицького «недобросовісною процесуальною поведінкою» і просила застосувати привід через його системну неявку до суду.

За словами Донського, підозрюваний у минулому вже пояснював свою неявку на допити слідчих погіршенням здоров’я матері. При цьому обвинувачення має сумніви в тому, що такі обставини є правдивими.

Приймається рішення про оголошення перерви до 10.00 15 квітня, — сказав суддя.

Нагадаємо, 2 квітня Тупицький не з’явився в Печерський райсуд Києва, який мав обирати йому запобіжний захід. Тоді розгляд клопотання відклали на 7 квітня.