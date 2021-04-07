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Ракурс
Венедіктова. Фото: Укрінформ

Венедіктова підписала підозру брату Вовка

7 кві 2021, 12:48
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Боротьба з корупцією в Україні продовжується. Ірина Венедіктова, генеральний прокурор України, повідомила про підозру брату голови Окружного адмінсуду (ОАСК) Павла Вовка Юрію Зонтову.

Його затримали за отримання хабаря в 100 тис. дол. Про це генпрокурор написала на своїй сторінці в Facebook.

Допис Венедіктової. Скріншот: Facebook

Буквально годину тому я підписала повідомлення про підозру двом горе-ділкам, які називають себе адвокатами. Вони надавали, як їм здавалось, адвокатські послуги, однак на думку детективів НАБУ і прокурорів САП, з якими я цілком згодна, така правова допомога — пряма дорога на лаву підсудних, — заявила Венедіктова.


Вчора, 6 квітня, брата Павла Вовка затримали в порядку ст. 208 КПК України під час отримання 100 тис. дол. з метою подальшої передачі цих коштів суддям ОАСК. За ці гроші вони обіцяли ліквідатору товариства допомогти винести «зручне» судове рішення.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що Антикорупційне бюро оприлюднило фото з обшуку в будинку брата голови Окружного адмінсуду Києва Павла Вовка. Детективи НАБУ віднайшли предмети, ззовні схожі на антикваріат, документи на ім’я голови ОАСК та його близького родича. У сейфах виявили готівку: понад 3,7 млн дол., 840 тис. євро, 20 тис. фунтів, 230 тис. грн і 100 шекелів.

Джерело: Ракурс


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