Заяву Зеленського про НАТО прокоментували США і Альянс

https://racurs.ua/ua/n152890-zayavu-zelenskogo-pro-nato-prokomentuvaly-ssha-i-alyans.html

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Заяву Володимира Зеленського щодо членства України в НАТО прокоментували у Міноборони США. Також на українське питання відреагував й Північноатлантичний альянс.

У Пентагоні зауважили, що прогрес Києва на шляху до членства в військово-оборонному блоці має бути адресований безпосередньо НАТО.

Вступ до НАТО вже певний час є наміром України, ми вже тривалий час обговорюємо це. Ми надаємо Києву рішучу підтримку, ми спілкуємося з ним і хочемо протистояти дестабілізуючим діям, але це рішення приймає НАТО, — заявила у вівторок речниця Білого дому Джен Псакі, пише «Голос Америки».

Раніше речник Міноборони США заявив, що мета дій Москви, яка накопичує війська поблизу українського кордону, лишається незрозумілою. Водночас президент України під час телефонних перемовин із генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом наголосив на актуальності питання отримання Плану дій щодо членства в Альянсі.

Офіційний представник НАТО підтвердив й подальшу підтримку міжнародною міжурядовою організацією суверенітету і територіальної цілісності України. Однак у НАТО не надали прямої відповіді щодо ймовірності отримання Києвом ПДЧ, проте наголосили на праві України на вступ до Альянсу.

НАТО у питанні членства має політику відкритих дверей і союзники дотримуються свого рішення ухваленого на Бухарестському саміті 2008 року, — сказано у відповіді.



Нагадаємо, раніше у Кремлі пообіцяли «ускладнити ситуацію» у разі поповнення Україною лав НАТО.