Заявление Зеленского о НАТО прокомментировали США и Альянс

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Заявление Владимира Зеленского о членстве Украины в НАТО прокомментировали в Минобороны США. Также на украинский вопрос отреагировал и Североатлантический альянс.

В Пентагоне отметили, что прогресс Киева на пути к членству в военно-оборонном блоке должен быть адресован непосредственно НАТО.

Вступление в НАТО некоторое время является намерением Украины, мы уже долгое время обсуждаем это. Мы предоставляем Киеву решительную поддержку, мы общаемся с ним и хотим противостоять дестабилизирующим действиям, но это решение принимает НАТО, — заявила во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, пишет «Голос Америки».

Ранее представитель Минобороны США заявил, что цель Москвы, которая накапливает войска близ украинской границы, остается непонятной. В то же время президент Украины во время телефонных переговоров с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом подчеркнул актуальность вопроса получения Плана действий по членству в Альянсе.

В свою очередь, официальный представитель НАТО подтвердил и дальнейшую поддержку международной межправительственной организацией суверенитета и территориальной целостности Украины. Однако в НАТО не предоставили прямого ответа о вероятности получения Киевом ПДЧ, но отметили право Украины на вступление в Альянс.

НАТО в вопросе членства имеет политику открытых дверей и союзники придерживаются своего решения принятого на Бухарестском саммите 2008 года, — говорится в ответе.



Напомним, ранее в Кремле пообещали «осложнить ситуацию» в случае пополнения Украиной рядов НАТО.