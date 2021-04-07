Коронавирус притормаживает — прогноз Академии наук на апрель

https://racurs.ua/n152889-koronavirus-pritormajivaet-prognoz-akademii-nauk-na-aprel.html

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Распространение коронавируса в апреле в Украине притормозит. Ситуация стабилизируется, а заболеваемость сейчас выходит на плато третьей волны COVID-19.

В прогнозе Национальной академии наук Украины ученые сообщили, что темпы распространения болезни снижаются уже две недели подряд. Ученые предполагают, что реальные темпы распространения болезни могут быть меньше, чем следует из официальной статистики, поскольку количество положительных ПЦР-тестов не растет, а демонстрирует выход на плато.

Да, фиксируется рост показателей эпидемической динамики, рекордные показатели по смертности, но темпы распространения COVID-19 снижаются.

В Академии наук предполагают, что Украина сейчас находится в начале фазы плато, которая является неопределенным состоянием и может длиться несколько недель. При этом летальность трудно спрогнозировать, поскольку она зависит от наполненности и обеспеченности больниц.

Согласно прогнозу НАНУ, среднее число новых случаев за сутки составит от 16,2 тыс. до 18,7 тыс. в течение 7−13 апреля и 16,4 тыс — 14−20 апреля.

Положительные прогнозы ученых базируются на том, что пройден максимум позитивности ПЦР-тестов, количество положительных ПЦР-тестов не растет, а демонстрирует выход на плато.