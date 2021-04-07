1,4 млн грн похитили из маршрутки на Житомирщине и закопали в лесу

Вор. Фото: Протокол

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В Житомирской области мужчина похитил передачу с крупной суммой денег из рейсового автобуса на автодороге Киев — Чоп возле с. Улашановка.

Мужчина схватил передачу и скрылся с места преступления на автомобиле, убегая от полицейских и неравнодушных свидетелей. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Сообщается, что пассажирский автобус осуществлял рейс из Ровно в Киев. Во время остановки на отдых неизвестный мужчина ворвался в автобус, похитил передачу и скрылся с места происшествия. Инцидент произошел 5 апреля.

Найти вора удалось благодаря информации от свидетелей происшествия, которые запомнили марку и номер автомобиля вора, а случайные очевидцы из числа местных жителей взялись преследовать его. Беглеца задержали на полевой дороге, где он пытался срезать путь.

За рулем остановленного авто «Peugeot Expert» находился 35-летний житель Ровенской области. Оказалось, что передачу мужчина закопал в землю у лесополосы, в чем впоследствии сам признался. В передаче находились 1 млн 400 тыс. грн. Полицейские установили владельца и выяснили, что эта передача направлялась в столицу, где ее должны были забрать по договоренности.

Известно, что вор сам раньше работал на этом рейсовом маршруте, а потому мог знать, когда с водителем отправляются ценные передачи. В то утро он убедился, что нужный ему пакет вручили водителю маршрутки, и поехал вслед за автобусом. Воспользовавшись отсутствием водителя, он похитил дорогостоящую передачу.

Сейчас мужчину задержали, все обстоятельства устанавливаются в рамках уголовного производства, открытого по ч. 5 ст. 186 (Грабеж) УК Украины. Вору грозит наказание в виде лишения свободы на срок от восьми до 13 лет с конфискацией имущества.

Напомним, ранее мы сообщали, что в Одессе неизвестные злоумышленники обокрали здание Национального антикоррупционного бюро (НАБУ), которое закрыли на капитальный ремонт. Воров заинтересовал металлолом, находившийся в помещении здания.