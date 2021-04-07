1,4 млн грн викрали з маршрутки на Житомирщині і закопали в лісі

Крадій. Фото: Протокол

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На Житомирщині чоловік викрав пакунок зі значною сумою грошей з рейсового автобуса на автодорозі Київ — Чоп поблизу с. Улашанівка.

Чоловік схопив пакунок та поїхав з місця на автівці, переховуючись від поліцейських та небайдужих свідків крадіжки. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

Повідомляється, що пасажирський автобус здійснював рейс з Рівного до Києва. Під час перепочинку, невідомий чоловік вдерся до автобуса, викрав пакунок та втік з місця події. Інцидент трапився 5 квітня.

Знайти крадія вдалося завдяки інформації від свідків події, які запам’ятали марку і номер автомобіля, яким пересувався злодій, а випадкові очевидці з-поміж місцевих жителів взялися переслідувати його. Втікача затримали на польовій дорозі, де він намагався зрізати шлях.

За кермом зупиненого авто «Peugeot Expert» знаходився 35-річний житель Рівненщини. Виявилось, що пакунок чоловік закопав у землю біля лісосмуги, у чому згодом сам зізнався. У вилученому згортку знаходились гроші у сумі близько 1 млн 400 тис. грн. Поліцейські встановили власника та з’ясували, що ця передача прямувала до столиці, де пакунок мали забрати за домовленістю.

Відомо, що крадій сам раніше працював на цьому рейсовому маршруті, а тому міг знати, коли з водієм відправляються цінні передачі. Того ранку ще він переконався, що потрібний йому пакунок вручили водієві маршрутки та поїхав слідом за автобусом. Скориставшись відсутністю водія, він викрав коштовний пакунок.

Наразі чоловіка затримали, усі обставини встановлюються у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 5 ст. 186 (Грабіж) КК України. Крадію загрожує покарання у виді позбавленням волі на строк від восьми до 13 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в Одесі невідомі зловмисники обікрали будівлю Національного антикорупційного бюро (НАБУ), яку зачинили на капітальний ремонт. Крадіїв зацікавив металобрухт, який знаходився в приміщенні будівлі.