Коронавірус пригальмовує — прогноз Академії наук на квітень

https://racurs.ua/ua/n152889-koronavirus-prygalmovuie-prognoz-akademiyi-nauk-na-kviten.html

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Поширення коронавірусу в квітні в Україні нарешті пригальмує. Ситуація стабілізується, а захворюваність виходить на плато третьої хвилі COVID-19.

У прогнозі Національної академії наук України вчені повідомили, що темпи поширення хвороби знижуються вже два тижні поспіль. Вчені припускають, що реальні темпи поширення хвороби можуть бути меншими, ніж випливає з офіційної статистики, оскільки кількість позитивних ПЛР-тестів не росте, а демонструє вихід на плато.

Так, фіксується зростання показників епідемічної динаміки, рекордні показники щодо смертності, але темпи поширення COVID-19 знижуються.

В Академії наук припускають, що Україна зараз знаходиться на початку фази плато, яка є невизначеним станом і може тривати кілька тижнів. При цьому летальність важко спрогнозувати, оскільки вона залежить від наповненості і забезпеченості лікарень.

За прогнозом НАНУ, середнє число нових випадків за добу складе від 16,2 тис. до 18,7 тис. упродовж 7−13 квітня і 16,4 тис — 14−20 квітня.

Позитивні прогнози вчених базуються на тому, що пройдено максимум позитивності ПЛР-тестів, кількість позитивних ПЛР-тестів не зростає, а демонструє вихід на плато, а динаміка кількості позитивних тестів залишається узгодженою з кількістю нових випадків.