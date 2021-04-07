Венедиктова сообщила о подозрении брату Вовка

Венедиктова. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n152891-venediktova-soobschila-o-podozrenii-bratu-vovka.html

Ракурс

Борьба с коррупцией в Украине продолжается. Ирина Венедиктова, генеральный прокурор Украины, сообщила о подозрении брату главы Окружного админсуда (ОАСК) Павла Вовка Юрию Зонтову.



Его задержали при получении взятки в 100 тыс. долл. Об этом генпрокурор написала на своей странице в Facebook

Буквально час назад я подписала уведомление о подозрении двум горе-дельцам, которые называют себя адвокатами. Они предоставляли, как им казалось, адвокатские услуги, однако по мнению детективов НАБУ и прокуроров САП, с которыми я полностью согласна, такая правовая помощь — прямая дорога на скамью подсудимых, — заявила Венедиктова.



Вчера, 6 апреля, брата Павла Вовка задержали в порядке ст. 208 УПК Украины при получении 100 тыс. долл. взятки с целью дальнейшей передачи этих средств судьям ОАСК. За эти деньги они обещали помочь вынести «удобное» судебное решение.

Напомним, ранее мы сообщали, что Антикоррупционное бюро обнародовало фото с обысков в доме брата главы Окружного админсуда Киева Павла Вовка. Детективы НАБУ нашли предметы, внешне похожие на антиквариат, документы на имя главы ОАСК и его близкого родственника. В сейфах обнаружили наличные: более 3,7 млн долл., 840 тыс. евро, 20 тыс. фунтов, 230 тыс. грн и 100 шекелей.