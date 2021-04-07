Тупицкий второй раз не пришел на избрание меры пресечения – в чем причина. Фото: УП

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Александр Тупицкий, отстраненный председатель Конституционного суда, не явился на заседание суда по избранию ему меры пресечения в Печерский районный суд Киева.



Как сообщил прокурор по делу Алексей Донской, Тупицкий объяснил свою неявку ухудшением здоровья его матери. Об этом стало известно из трансляции заседания суда.

На заседание явились двое его адвокатов. Они сообщили суду, что ночью у 81-летней матери Тупицкого произошло обострение тяжелой болезни, которая продолжается уже несколько лет. В связи с этим Тупицкий поехал к ней в Черкассы.

Сторона обвинения назвала такие действия Тупицкого «недобросовестным процессуальным поведением» и просила применить привод в связи с его системной неявкой в суд.

По словам Донского, подозреваемый в прошлом уже объяснял свою неявку на допросы следователей ухудшением здоровья матери. При этом обвинение сомневается в том, что такие обстоятельства являются правдивыми.

Принимается решение об объявлении перерыва до 10.00 15 апреля, — сказал судья.

Напомним, 2 апреля Тупицкий не пришел в Печерский райсуд Киева, который должен был избрать ему меру пресечения. Тогда рассмотрение ходатайства отложили на 7 апреля.