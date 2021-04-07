Ракурсhttps://racurs.ua/
Кличко. Фото: Цензор.нет
Мы не можем выдавать пропуска всем желающим — Кличко отреагировал на жалобы киевлянhttps://racurs.ua/n152897-my-ne-mojem-vydavat-bilety-vsem-jelauschim-klichko-otreagiroval-na-jaloby-kievlyan.htmlРакурс
Спецпропуска на транспорт в Киеве получили работники предприятий критической инфраструктуры в количестве 500 тыс.
По мнению мэра Киева Виталия Кличко, такого количества пропусков вполне достаточно. Об этом он заявил во время брифинга.
По его словам, пропуски, в частности, выдали:
- учреждениям здравоохранения и фармацевтики — 152 тыс. билетов;
- сфере промышленности — 104 тыс. билетов;
- центральным органам исполнительной власти, государственным и коммунальным учреждениям и организациям выдали 81 тыс. билетов;
- военнослужащим, спасателям, правоохранителям, органам судебной системы — 72 тыс. билетов;
- предприятиям жилищно-коммунального хозяйства — 46 тыс. билетов;
- работникам СМИ выдали — 4 тыс. 700 спецпропусков;
- учреждениям культуры, религиозной и ритуальной сферы — 2 тыс. 700.
Он отметил, что Национальная полиция уже задержала несколько дельцов, которые продавали поддельные спецпропуска, и призвал киевлян не покупать никакие билеты в интернете.
Мы не можем выдать такие спецбилеты всем желающим. Иначе зачем мы тогда вводили строгие ограничения? Вы видели, сколько людей в понедельник пытались попасть в транспорт. Это все работники критически важных предприятий? У меня вопрос! У нас локдаун, а люди продолжают вести себя, будто все прекрасно и никакой пандемии нет, — отметил Кличко.
Напомним, ранее мы сообщали, что Кличко пожаловался на переполненный общественный транспорт. Он призвал киевлян оставаться дома и не пользоваться общественным транспортом.
.