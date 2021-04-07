Кличко. Фото: Цензор.нет

https://racurs.ua/n152897-my-ne-mojem-vydavat-bilety-vsem-jelauschim-klichko-otreagiroval-na-jaloby-kievlyan.html

Ракурс

Спецпропуска на транспорт в Киеве получили работники предприятий критической инфраструктуры в количестве 500 тыс.

По мнению мэра Киева Виталия Кличко, такого количества пропусков вполне достаточно. Об этом он заявил во время брифинга.

По его словам, пропуски, в частности, выдали:

учреждениям здравоохранения и фармацевтики — 152 тыс. билетов;

сфере промышленности — 104 тыс. билетов;

центральным органам исполнительной власти, государственным и коммунальным учреждениям и организациям выдали 81 тыс. билетов;

военнослужащим, спасателям, правоохранителям, органам судебной системы — 72 тыс. билетов;

предприятиям жилищно-коммунального хозяйства — 46 тыс. билетов;

работникам СМИ выдали — 4 тыс. 700 спецпропусков;

учреждениям культуры, религиозной и ритуальной сферы — 2 тыс. 700.

Он отметил, что Национальная полиция уже задержала несколько дельцов, которые продавали поддельные спецпропуска, и призвал киевлян не покупать никакие билеты в интернете.

Мы не можем выдать такие спецбилеты всем желающим. Иначе зачем мы тогда вводили строгие ограничения? Вы видели, сколько людей в понедельник пытались попасть в транспорт. Это все работники критически важных предприятий? У меня вопрос! У нас локдаун, а люди продолжают вести себя, будто все прекрасно и никакой пандемии нет, — отметил Кличко.

Напомним, ранее мы сообщали, что Кличко пожаловался на переполненный общественный транспорт. Он призвал киевлян оставаться дома и не пользоваться общественным транспортом.