Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Крымскотатарский язык латиницей будет развивать Украина – Резников. Фото: language-policy.info

Крымскотатарский язык латиницей будет развивать Украина — Резников

7 апр 2021, 14:17
999

За развитие крымскотатарского языка возьмется Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В частности речь идет о проекте концепции развития и популяризации крымскотатарского языка на 2022−2033 годы. Об этом заявил во время заседания правительства министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Состояние крымскотатарского языка является критическим, это отмечает даже ЮНЕСКО и об этом бьют тревогу наши ученые. Оккупация Крыма только обострила эту проблему. Этот язык — огромные возможности для Украины, — подчеркнул он.

Резников сказал, что крымскотатарский язык является универсальным и позволяет понимать все тюркские языки.

Мы закрепляем идею развития крымскотатарского языка на основе латиницы. О таком решении крымские татары мечтали еще с 1991 года, — рассказал он.

По его мнению, развитие языка латиницей объединит сообщество крымских татар во всем мире, а также позволит изучать язык всем желающим.


Резников заявил, что развитие крымскотатарского языка в Украине — это связь с Крымом, которую пытается разорвать Россия.

Напомним, социологи рассказали, как украинцы относятся к возвращению Крыма. 68% опрошенных считают, что Украина должна использовать все возможности для возвращения Крыма в состав нашего государства.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter

.







Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров