Крымскотатарский язык латиницей будет развивать Украина – Резников. Фото: language-policy.info

https://racurs.ua/n152901-krymskotatarskiy-yazyk-latinicey-budet-razvivat-ukraina-reznikov.html

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За развитие крымскотатарского языка возьмется Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В частности речь идет о проекте концепции развития и популяризации крымскотатарского языка на 2022−2033 годы. Об этом заявил во время заседания правительства министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников.

Состояние крымскотатарского языка является критическим, это отмечает даже ЮНЕСКО и об этом бьют тревогу наши ученые. Оккупация Крыма только обострила эту проблему. Этот язык — огромные возможности для Украины, — подчеркнул он.

Резников сказал, что крымскотатарский язык является универсальным и позволяет понимать все тюркские языки.

Мы закрепляем идею развития крымскотатарского языка на основе латиницы. О таком решении крымские татары мечтали еще с 1991 года, — рассказал он.

По его мнению, развитие языка латиницей объединит сообщество крымских татар во всем мире, а также позволит изучать язык всем желающим.

Резников заявил, что развитие крымскотатарского языка в Украине — это связь с Крымом, которую пытается разорвать Россия.

Напомним, социологи рассказали, как украинцы относятся к возвращению Крыма. 68% опрошенных считают, что Украина должна использовать все возможности для возвращения Крыма в состав нашего государства.