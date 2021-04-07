План действий по членству в НАТО попросит для Украины давний союзник Киева

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План действий по членству в НАТО лоббирует для Украины давний союзник Киева — Литва. В будущем реализация ПДЧ позволит Украине стать членом Североатлантического альянса.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Литвы Габриелиус Ландсбергис на совместной пресс-конференции с главой МИД Испании Аранчи Гонсалес Лайя, пишет BNS.

В ближайшее время мы должны снова обратиться к коллегам с письмом, чтобы рассмотреть возможность предоставления ПДЧ Украине… Я убежден, и мы уже начали обсуждать этот вопрос с нашими коллегами из стран Балтии, Альянс мог бы повторить свое предложение о предоставлении Украине плана членства, — сказал Ландсбергис.

По его словам, ПДЧ для Киева послужило бы «сильным сигналом для России», который указал бы на поддержку странами НАТО трансатлантического направления развития Украины.

Глава внешнеполитического ведомства Испании отметил, что отношения союзников с Киевом «плодотворные, полезные и являются символом видения мирного соседства НАТО».

Министр также сказала, что вопрос Украины необходимо обсудить на саммите НАТО в июне.

Напомним, ранее в Кремле пообещали «усложнить ситуацию» в случае пополнения Украиной рядов НАТО. В то же время недавнее заявление Владимира Зеленского о членства Украины в НАТО прокомментировали в Минобороны США. Также на украинский вопрос отреагировал и Североатлантический альянс.