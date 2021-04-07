Безвиз с экзотическими островами на Карибах согласовал Кабмин

https://racurs.ua/n152906-bezviz-s-ekzoticheskimi-ostrovami-na-karibah-soglasoval-kabmin.html

Ракурс

Сент-Винсент и Гренадины — островную страну в Карибском море — украинцы смогут посещать без необходимости оформления въездной визы. Соответствующее решение на заседании в среду, 7 апреля, принял Кабинет министров.

Правительство приняло проект постановления о взаимной отмене визовых требований, которым предлагается ввести безвизовый режим на взаимные поездки граждан Украины и Сент-Винсента и Гренадин при условии, что продолжительность их пребывания не превышает 90 дней в течение 180 дней, — говорится в сообщении спикера Кабмина в Телеграм.

Сент-Винсент и Гренадины — государство в группе Подветренных островов Малых Антильских островов, расположенных в Карибском море. В состав экзотической территории входят относительно большой остров Сент-Винсент и свыше 30 мелких островов группы Северные Гренадины, а также рифы Тобаго. Общая площадь островов — 389,3 кв. км, из них Сент-Винсент — 344 кв. км. На островах проживает более 100 тыс. человек. Официальный язык — английский.

Сент-Винсент и Гренадины омывается водами Карибского моря, а с востока — Атлантического океана.