Політик заліз у труну на зустрічі з виборцями в Мексиці. Фото: https://glagol.press/

https://racurs.ua/ua/n152908-polityk-zaliz-u-trunu-na-zustrichi-z-vyborcyamy-v-meksyci-video.html

Ракурс

Мексиканський кандидат у депутати Карлос Майорга заліз у труну під час зустрічі з виборцями.

Відео інциденту опублікував журналіст Сальвадор Гарсія Сото у своєму Twitter.

Під час передвиборної кампанії політик влаштував похорон міста Хуарес, де особисто виконав роль «мертвого міста» і ліг у труну.

Під час імпровізованої панахиди команда Майорги розповідала про всі труднощі, які пережило місто, розташоване на кордоні з США. Спеціальні плакальники намагалися передати атмосферу суму та скорботи в прикордонному регіоні.

Наприкінці заходу Майорга виліз з труни та пообіцяв виборцям воскресити Хуарес. Також політик велів поховати себе живцем, якщо не виконає передвиборчих обіцянок