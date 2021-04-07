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Політик заліз у труну на зустрічі з виборцями в Мексиці. Фото: https://glagol.press/
Політик заліз у труну на зустрічі з виборцями в Мексиці (ВІДЕО)https://racurs.ua/ua/n152908-polityk-zaliz-u-trunu-na-zustrichi-z-vyborcyamy-v-meksyci-video.htmlРакурс
Мексиканський кандидат у депутати Карлос Майорга заліз у труну під час зустрічі з виборцями.
Відео інциденту опублікував журналіст Сальвадор Гарсія Сото у своєму Twitter.
Під час передвиборної кампанії політик влаштував похорон міста Хуарес, де особисто виконав роль «мертвого міста» і ліг у труну.
Під час імпровізованої панахиди команда Майорги розповідала про всі труднощі, які пережило місто, розташоване на кордоні з США. Спеціальні плакальники намагалися передати атмосферу суму та скорботи в прикордонному регіоні.
Наприкінці заходу Майорга виліз з труни та пообіцяв виборцям воскресити Хуарес. Також політик велів поховати себе живцем, якщо не виконає передвиборчих обіцянок
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