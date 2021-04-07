Сайт НАТО. Фото: Ракурс

https://racurs.ua/ua/n152913-sayt-nato-zagovoryv-ukrayinskou-foto.html

Ракурс

Сайт НАТО тепер має українську версію сторінки — відтепер українці знаходять саме її, вбиваючи у пошуковику офіційний сайт Північноатлантичного альянсу.

Відповідна українськомовна версія сайту з’явилася 6 квітня. Про це стало відомо з інформації на сайті НАТО.





Повідомляється, що до цього, 5 квітня пост українською мовою вперше з’явився в соцмережах Сухопутного командування НАТО. Ця публікація була зроблена на тлі ескалації конфлікту на сході України та нарощення росіянами військової техніки на українських кордонах.

Крім української, сайт НАТО доступний англійською, французькою та російською мовами.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що План дій щодо членства в НАТО проситиме для України давній союзник Києва — Литва. У майбутньому реалізація ПДЧ дозволить Україні стати членом Північноатлантичного альянсу.