Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Найбільші ЗМІ України існують на “субсидії олігархів” — доповідь Держдепу США

Найбільші ЗМІ України існують на «субсидії олігархів» — доповідь Держдепу США

7 кві 2021, 16:44
999

ЗМІ України, зокрема інтернет-медіа та телеканали, оцінили у доповіді Державного департаменту США щодо дотримання прав людини у 2020 році. Зокрема, там нагадали про вплив олігархів на приватні ЗМІ й зазначили, що Freedom House назвала пресу України як «частково вільною».

Приватні ЗМІ України, особливо телеканали, найбільш успішні з яких належали впливовим олігархам, часто забезпечували читачів і глядачів контентом «викривленого плюралізму», представляючи погляди своїх власників і забезпечуючи сприятливе висвітлення союзників і критику політичних та бізнес-опонентів, — вказано у доповіді Country Reports on Human Rights Practices: Ukraine, яку оприлюднено на сайті американського зовнішньополітичного відомства.

У Держдепартаменті додали, що топ-10 найпопулярніших українських телеканалів належали бізнесменам, основний бізнес яких не пов’язаний з медіа. Також там зауважили, що великі ЗМІ існують на «субсидії олігархів».


Редакційна незалежність була особливо обмежена у ЗМІ, які контролюють окремі особи і олігархи, котрі підтримують або пов’язані з російським урядом і розвідувальними службами, — констатували у доповіді.

Окрім цього, там зауважили, що моніторинг наявності джинси в українських ЗМІ, який проводив Інститут масової інформації (ІМІ), засвідчив, що політичну джинсу замовляють політичні партії, політики, місцева влада та олігархи. Лише 11 із 50 найбільш відвідуваних інформсайтів не містили джинси.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів