Найбільші ЗМІ України існують на “субсидії олігархів” — доповідь Держдепу США

https://racurs.ua/ua/n152914-naybilshi-zmi-ukrayiny-isnuut-na-subsydiyi-oligarhiv-dopovid-derjdepu-ssha.html

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ЗМІ України, зокрема інтернет-медіа та телеканали, оцінили у доповіді Державного департаменту США щодо дотримання прав людини у 2020 році. Зокрема, там нагадали про вплив олігархів на приватні ЗМІ й зазначили, що Freedom House назвала пресу України як «частково вільною».

Приватні ЗМІ України, особливо телеканали, найбільш успішні з яких належали впливовим олігархам, часто забезпечували читачів і глядачів контентом «викривленого плюралізму», представляючи погляди своїх власників і забезпечуючи сприятливе висвітлення союзників і критику політичних та бізнес-опонентів, — вказано у доповіді Country Reports on Human Rights Practices: Ukraine, яку оприлюднено на сайті американського зовнішньополітичного відомства.

У Держдепартаменті додали, що топ-10 найпопулярніших українських телеканалів належали бізнесменам, основний бізнес яких не пов’язаний з медіа. Також там зауважили, що великі ЗМІ існують на «субсидії олігархів».

Редакційна незалежність була особливо обмежена у ЗМІ, які контролюють окремі особи і олігархи, котрі підтримують або пов’язані з російським урядом і розвідувальними службами, — констатували у доповіді.

Окрім цього, там зауважили, що моніторинг наявності джинси в українських ЗМІ, який проводив Інститут масової інформації (ІМІ), засвідчив, що політичну джинсу замовляють політичні партії, політики, місцева влада та олігархи. Лише 11 із 50 найбільш відвідуваних інформсайтів не містили джинси.