РФ не дает наблюдателям фиксировать нарушения «тишины» на Донбассе - Госдеп США

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Россия с начала войны на Донбассе систематически препятствует, преследует и запугивает международных наблюдателей, которые лишены доступа, необходимого для фиксации нарушений режима «тишины» со стороны оккупантов.

Об этом говорится в докладе Государственного департамента США Country Reports on Human Rights Practices: Ukraine.

Россия контролирует уровень насилия на востоке Украины, усиливая его, когда это совпадает с ее политическими интересами. Россия продолжала вооружать, обучать, возглавлять и воевать вместе с марионеточными ДНР-ЛНР. Возглавляемые Россией оккупационные силы в течение всего конфликта методично препятствовали, преследовали и запугивали международных наблюдателей, которые не имели доступа, необходимого для систематического фиксирования нарушений режима прекращения огня и других злоупотреблений, — отметили в американском внешнеполитическом ведомстве.

В докладе указано, что международные организации, среди которых Amnesty International, Human Rights Watch и HRMMU периодически документировали злоупотребления, совершенные на Донбассе по обе стороны от линии соприкосновения. Также в составе мониторинговой миссии ОБСЕ работает свыше тысячи человек, которые освещают ситуацию в большинстве крупных городов.

Кроме этого, Госдепартамент США констатировал, что ситуация со свободой слова на оккупированных территориях остается крайне сложной.

Возглавляемые Россией силы подавили свободу слова и прессы путем преследования, запугивания, похищения и нападения на журналистов и СМИ, — говорится в докладе.

Напомним, с начала российской агрессии против Украины более 3 млн жителей Донецкой и Луганской областей покинули подконтрольные России территории. Министерство социальной политики Украины зарегистрировало свыше 1,4 млн внутренне перемещенных лиц.