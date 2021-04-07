Карантин в Харькове усилят, но работу транспорта не изменят

https://racurs.ua/n152917-karantin-v-harkove-usilyat-no-rabotu-transporta-ne-izmenyat.html

Ракурс

В Харькове с 10 апреля ограничат работу заведений питания, непродовольственных магазинов и усилят контроль продовольственных рынков.

Об этом в эфире телеканала «Украина 24» 7 апреля сказал секретарь Харьковского городского совета Игорь Терехов.

Понимая ситуацию, которая сегодня у нас происходит, мы примем решение о том, что, начиная с субботы, мы введем более жесткие меры по карантина. В чем они будут заключаться? Мы ограничим режим работы ресторанов, баров, кафе — до 20.00 они будут работать. Преимущественно работа должна быть на летних верандах и площадках, — сообщил Терехов.

По поводу продовольственных рынков, то власть обещала жестче следить за масочным режимом работы и соблюдением социальной дистанции. Непродовольственные магазины будут закрываться в 20.00. Ограничения введут в ближайшую субботу.

График работы транспорта не изменится.

Метро как работало, так и будет работать. Общественный транспорт как работал, так и будет работать, поскольку это необходимо для перевозки людей. Экономика каждого человека этого не выдержит, поэтому мы будем реагировать ввиду того, как будет развиваться ситуация. О тотальном локдауне пока говорить рано, — сказал Терехов.



Кроме того, в Харькове будут работать детсады, а ученики 1−4 классов продолжать обучение в школах. Ученики средних и старших классов — дистанционно.

«Ракурс» сегодня сообщал о пике смертей от коронавируса в Украине. В Харькове за 6 апреля зафиксировали 878 новых заражений.