Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Агентів Кремля знайшли у фейковій міськраді Хмельницького, фото — СБУ

Агентів Кремля і друзів Шарія знайшли у фейковій міськраді Хмельницького (ФОТО)

7 кві 2021, 18:11
999

Фейкову «міську раду» Хмельницького викрили в СБУ. Силовики 7 квітня проводять обшуки і встановлюють причетних до так званого «органу народовладдя», які виконували завдання, отримані з-за кордону.

В СБУ розповіли про обшуки у несправжніх депутатів «Хмельницької міської ради». Силовики стверджують, що їхню діяльність координували спецслужби Росії. Ці особи також активно співпрацювали з блогером Анатолієм Шарієм, якому спецслужба раніше повідомила про підозру у державній зраді.

Агентів Кремля знайшли у фейковій міськраді Хмельницького, фото — СБУ

Слідчі запевняють про діяльність, спрямовану на захоплення державної влади і повалення конституційного ладу, оскільки група осіб створила «Республіку Україна» і «територіальну громаду міста Хмельницький».

В них виявили статути фейкових псевдоутворень, печатки і бланки, протоколи засідань, посвідчення і листування самопроголошених органів, агітаційні матеріали.

Агентів Кремля знайшли у фейковій міськраді Хмельницького, фото — СБУ

Знайшли спецпризначенці й картки платіжних систем РФ. Комп’ютерну техніку і засоби зв’язку вилучили, їх додадуть до матеріалів справи.


Слідство триває за ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) КК України.

Агентів Кремля знайшли у фейковій міськраді Хмельницького, фото — СБУ

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів