Агентів Кремля знайшли у фейковій міськраді Хмельницького, фото — СБУ

https://racurs.ua/ua/n152918-agentiv-kremlya-i-druziv-shariya-znayshly-u-feykoviy-miskradi-hmelnyckogo-foto.html

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Фейкову «міську раду» Хмельницького викрили в СБУ. Силовики 7 квітня проводять обшуки і встановлюють причетних до так званого «органу народовладдя», які виконували завдання, отримані з-за кордону.

В СБУ розповіли про обшуки у несправжніх депутатів «Хмельницької міської ради». Силовики стверджують, що їхню діяльність координували спецслужби Росії. Ці особи також активно співпрацювали з блогером Анатолієм Шарієм, якому спецслужба раніше повідомила про підозру у державній зраді.

Слідчі запевняють про діяльність, спрямовану на захоплення державної влади і повалення конституційного ладу, оскільки група осіб створила «Республіку Україна» і «територіальну громаду міста Хмельницький».

В них виявили статути фейкових псевдоутворень, печатки і бланки, протоколи засідань, посвідчення і листування самопроголошених органів, агітаційні матеріали.

Знайшли спецпризначенці й картки платіжних систем РФ. Комп’ютерну техніку і засоби зв’язку вилучили, їх додадуть до матеріалів справи.

Слідство триває за ст. 109 (дії спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади) КК України.