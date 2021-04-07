Агентов Кремля и друзей Шария нашли в фейковом горсовете Хмельницкого, фото — СБУ

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Фейковый «городской совет» Хмельницкого нашли сотрудники СБУ. Силовики 7 апреля проводят обыски и устанавливают причастных к работе так называемого «органа народовластия», которые выполняли задания, полученные из-за рубежа.

В СБУ рассказали об обысках у фейковых депутатов «Хмельницкого городского совета». Силовики утверждают, что их деятельность координировали спецслужбы России. Эти граждане также активно сотрудничали с блогером Анатолием Шарием, которому спецслужба ранее сообщила о подозрении в государственной измене.

Следователи настаивают на том, что подозреваемые намеревались захватить государственную власть и свергнуть конституционный строй, поскольку создали «Республику Украина» и «территориальную общину города Хмельницкий».

У них обнаружили уставы фейковых псевдообразований, печати и бланки, протоколы заседаний, удостоверение и переписку самопровозглашенных органов, агитационные материалы.

Нашли спецназовцы и карточки платежных систем РФ. Компьютерную технику и средства связи изъяли, их добавят к материалам дела.

Следствие продолжается по ст. 109 (действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя или на захват государственной власти) УК Украины.