Еще две области получили «красный» коронавирусный статус

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«Красный» уровень карантина устанавливают в еще двух областях Украины. 7 апреля состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Госкомиссия решила установить с 9 апреля «красный» уровень эпидемической опасности распространения COVID-19 на территории Запорожской и Хмельницкой областях. Таким образом, в Украине будет насчитываться уже 13 регионов с «красным» уровнем.

Кроме того, в этих регионах начнут применять ограничительные противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для «красного» уровня эпидемической опасности.

В «красной» зоне, в частности, будет запрещена:

работа заведений общественного питания;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров и театров;

работа непродовольственных магазинов и рынков, спортивных залов, фитнес-центров и бассейнов;

работа учебных заведений, кроме детских садов и начальных классов;

проведение массовых мероприятий.

В то же время в «красных» зонах продолжат работать: банки, почтовые отделения, аптеки, СТО и автозаправки, учреждения медицинской и ветеринарной практике, магазины, более 60% площади которых занимают пищевые продукты. Также местные власти сами установят график работы общественного транспорта.

Между тем в эпидемическом зонировании Минздрава по состоянию на 7 апреля «красными» являются только 11 регионов. Напомним, что ранее в Кабмине обещали закрыть всю страну на локдаун, если половина регионов станут «красными».

В то же время в начале недели в правительстве и Офисе президента сообщали о вероятности выхода нескольких областей из состояния жесткого карантина. Речь шла о регионах, которые первыми попали в «красную» зону в начале марта.