В Україні триває епідемія коронавірусу, фото:

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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 7 квітня, офіційно виявлено ще 19 тис. 419 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 766 дітей та 480 медпрацівників.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Найбільше нових випадків COVID-19 зафіксували в таких регіонах України:

Києві — 1 тис. 886;

Харківській області — 1 тис. 427;

Львівській області — 1 тис. 255;

Хмельницькій області — 1 тис. 158;

Одеській області — 1 тис. 142.

За добу здійснено 128 тис. 440 тестувань на коронавірус.

Госпіталізовано за добу 5 тис. 92 особи. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють понад 384 тис. осіб.

За добу зафіксовано 464 летальні випадки серед хворих на COVID-19, 10 тис. 32 особи одужали.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

захворіли 1 млн 803 тис. 998 осіб;

одужали 1 млн 383 тис. 883 особи;

померли 35 тис. 962 хворих.

За добу в Україні від коронавірусу щеплено ще 14 тис. 313 осіб. За весь час вакцинації першу з двох необхідних доз вакцин отримали 334 тис. 576 осіб, дві дози (завершили курс вакцинації) — дві особи.

Нагадаємо, за результатами 6 квітня в Україні було виявлено 15 тис. 415 нових випадків коронавірусу.