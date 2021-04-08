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В Україні триває епідемія коронавірусу, фото:

Коронавірус в Україні — кількість нових випадків наближається до 20 тис. (ІНФОГРАФІКА)

8 кві 2021, 09:36
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Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 7 квітня, офіційно виявлено ще 19 тис. 419 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 766 дітей та 480 медпрацівників.

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Найбільше нових випадків COVID-19 зафіксували в таких регіонах України:

  • Києві — 1 тис. 886;
  • Харківській області — 1 тис. 427;
  • Львівській області — 1 тис. 255;
  • Хмельницькій області — 1 тис. 158;
  • Одеській області — 1 тис. 142.

За добу здійснено 128 тис. 440 тестувань на коронавірус.

Госпіталізовано за добу 5 тис. 92 особи. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють понад 384 тис. осіб.

За добу зафіксовано 464 летальні випадки серед хворих на COVID-19, 10 тис. 32 особи одужали.

За весь час епідемії коронавірусу в Україні:

  • захворіли 1 млн 803 тис. 998 осіб;
  • одужали 1 млн 383 тис. 883 особи;
  • померли 35 тис. 962 хворих.

За добу в Україні від коронавірусу щеплено ще 14 тис. 313 осіб. За весь час вакцинації першу з двох необхідних доз вакцин отримали 334 тис. 576 осіб, дві дози (завершили курс вакцинації) — дві особи.

Коронавірус в Україні, інфографіка: Максим Степанов

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО


Коронавірус в Україні, інфографіка: РНБО

Нагадаємо, за результатами 6 квітня в Україні було виявлено 15 тис. 415 нових випадків коронавірусу.

Джерело: Ракурс


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