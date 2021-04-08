Коронавірус в Україні — кількість нових випадків наближається до 20 тис. (ІНФОГРАФІКА)https://racurs.ua/ua/n152932-koronavirus-v-ukrayini-kilkist-novyh-vypadkiv-nablyjaietsya-do-20-tys-infografika.htmlРакурс
Коронавірус в Україні продовжує активно поширюватися. За минулу добу, 7 квітня, офіційно виявлено ще 19 тис. 419 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Серед них 766 дітей та 480 медпрацівників.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив про це на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.
Найбільше нових випадків COVID-19 зафіксували в таких регіонах України:
- Києві — 1 тис. 886;
- Харківській області — 1 тис. 427;
- Львівській області — 1 тис. 255;
- Хмельницькій області — 1 тис. 158;
- Одеській області — 1 тис. 142.
За добу здійснено 128 тис. 440 тестувань на коронавірус.
Госпіталізовано за добу 5 тис. 92 особи. Наразі на COVID-19 в Україні офіційно хворіють понад 384 тис. осіб.
За добу зафіксовано 464 летальні випадки серед хворих на COVID-19, 10 тис. 32 особи одужали.
За весь час епідемії коронавірусу в Україні:
- захворіли 1 млн 803 тис. 998 осіб;
- одужали 1 млн 383 тис. 883 особи;
- померли 35 тис. 962 хворих.
За добу в Україні від коронавірусу щеплено ще 14 тис. 313 осіб. За весь час вакцинації першу з двох необхідних доз вакцин отримали 334 тис. 576 осіб, дві дози (завершили курс вакцинації) — дві особи.
Нагадаємо, за результатами 6 квітня в Україні було виявлено 15 тис. 415 нових випадків коронавірусу.